Portugal deixa a Hungria com quatro medalhas, já que a dupla feminina do K2 500 Joana Vasconcelos/Teresa Portela subiu ao terceiro lugar do pódio no sábado.

Fernando Pimenta fechou a participação na Taça do Mundo na Hungria com a conquista de mais uma medalha de ouro, agora no K1 5000.O canoísta do Benfica somou o terceiro pódio nesta competição, depois do primeiro lugar alcançado no sábado no K1 1000 olímpico e já este domingo de manhã o segundo lugar no K1 500.

Autor: Ana Paula Marques