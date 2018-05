O canoísta português Fernando Pimenta conquistou este domingo a medalha de prata em K1 500 metros, na Taça do Mundo de Szeged.Pimenta terminou a prova com o tempo de 1.35,266 minutos, atrás do espanhol Roi Rodriguez. O húngaro Zsombor József Noé completa o pódio.Esta é a segunda medalha de Fernando Pimenta na Taça do Mundo de Szeged, na Hungria, já que no sábado o canoísta português alcançou o ouro na prova de K1 1.000 metros