Pimenta e Portela exultam pela prata "juntos" nos Mundiais: «Sabíamos que no fim íamos chegar todos muito próximo»

Os canoístas Fernando Pimenta e Teresa Portela exultaram este domingo com o título de vice-campeões do Mundo de K2 500 misto conquistado no Canadá, felizes pelo facto de terem garantido "juntos" mais um pódio para Portugal.



"Gosto muito desta prova e poder ter sido pódio com o Pimenta torna-a ainda mais especial. Foi muito dura, mas acabámos por ter um bom desempenho, coroado com uma animadora medalha", disse Teresa Portela, em declarações à Lusa.

A competir na pista três, Pimenta e Portela ficaram a somente 30 centésimos de segundo do ouro da dupla australiana, Jackson Collins e Alyssa Bull, enquanto os alemães Tobias Schultz e Caroline Arft ficaram com o bronze, a escassos dois centésimos dos portugueses. "Viemos sempre bem numa competição muito equilibrada. Sabíamos que no fim íamos chegar todos muito próximos. O ouro fugiu-nos por muito pouco, mas o bronze também esteve a uma distância curta", acrescentou a canoísta de Esposende, que tinha sido sexta em K1 200 metros e 10.ª em K1 500.

Fernando Pimenta lamentou o facto "ainda não ter sido desta vez" que conquistou o ouro que sempre persegue, mantendo a "determinação" para o conseguir no K1 5.000 metros que ainda hoje encerra a participação lusa. "Duas vezes vice-campeão do mundo e um bronze não é para todos, mas ainda não tenho aquilo que quero. O corpo tem limites e vou testá-los na prova que me falta, para tentar o que nunca se fez na canoagem portuguesa, um atleta conquistar quatro medalhas em mundiais", ilustrou.

Pimenta admitiu estar "inicialmente renitente" com o figurino desta prova, que não é do calendário olímpico, contudo garante que lhe deu "muito prazer" disputá-la, sobretudo por competir ao lado de uma "atleta de topo", como Teresa Portela.

Portugal passa, assim, a somar quatro medalhas nestes mundiais, uma vez que Fernando Pimenta já tinha outras duas, nomeadamente a prata em K1 1.000 metros e bronze em K1 500, enquanto Norberto Mourão foi bronze na classe adaptada de VL2.