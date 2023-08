Pimenta e Ramalho na final da 'short race' dos Mundiais de canoagem de maratonas

Os portugueses Fernando Pimenta e José Ramalho qualificaram-se esta quinta-feira para a final da 'short race' dos Campeonatos do Mundo de canoagem de maratonas, em Vejen, na Dinamarca, marcada para as 18h15 locais (17h15 em Lisboa).

Fernando Pimenta vai defender o título conquistado em 2022, em Ponte de Lima, depois de ter sido terceiro classificado na primeira série das meias-finais, com o tempo de 14.56,52 minutos, a 5,37 segundos do vencedor, o dinamarquês Mads Pedersen, vice-campeão do mundo no ano passado e em 2021.

O sul-africano Ulvard Hart terminou no segundo posto, a 04,27 do primeiro classificado.

José Ramalho, campeão em 2021 e quinto no ano passado, também assegurou um dos 20 lugares na regata da final, a disputar ainda hoje, com o segundo lugar na segunda série, em 15.03,60 minutos, a 55 centésimos de segundo do espanhol Adrián Martin, que venceu.

Pimenta soma três medalhas em Mundiais de maratonas, Além da de ouro na 'short race', conquistou o bronze em 2012, atrás de Ramalho, que arrebatou a prata. Ambos são detentores do título de campeões do mundo em K2, que vão defender no domingo, às 14:00 (13:00).

Antes dos títulos mundiais e dos pódios limianos do ano passado, Ramalho já tinha sido duas vezes segundo classificado em K1, em 2012 e 2019, e três terceiro, em 2009, 2014 e 2016.

A seleção portuguesa conta em competição com Sérgio Maciel e Alfredo Faria, do sub-23 Francisco Santos e dos juniores João Sousa, Francisco Batista e João Bento.