Fernando Pimenta e Teresa Portela prata no K2 500 misto no Mundial

Fernando Pimenta e Teresa Portela, em K2 500 misto, conquistaram este domingo a medalha de prata nos Mundiais, no Canadá.A dupla olímpica portuguesa ficou atrás do duo australian, Alyssa Bull e Jackson Collins, com o pódio a fechar com os alemães Tobias Schultz e Caroline Arft.Esta é a terceira medalha para Fernando Pimenta nestes Mundiais, depois da prata e bronze conseguidos na véspera, respetivamente em K1 1000 e K1 500.O limiano vai ainda este domingo disputar mais uma final, a do K1 5000, com os olhos postos em mais um pódio e se possível no ouro.