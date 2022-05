Pimenta em três de quatro ouros portugueses na Taça do Mundo de Poznan de canoagem

O canoísta português Fernando Pimenta esteve este domingo envolvido em três das quatro medalhas de ouro conquistadas pela seleção portuguesa na Taça do Mundo de Poznan, na Polónia.

O duplamente medalhado olímpico luso venceu as provas individuais de K1 500 metros e K1 1.000 metros e, juntamente com Teresa Portela, ganhou a prova mista de K2 500, num dia em que também João Ribeiro e Messias Baptista venceram, em K2 200.

Portugal que segue, provisoriamente, no quinto lugar do medalheiro, quando ainda faltam as finais de K1 5.000 metros, masculina e feminina, com Pimenta em busca de um quarto ouro, arrebatou ainda uma medalha de prata (Francisca Laia, em K1 200) e uma de bronze (Kevin Santos, em K1 200).

O principal protagonista foi, como habitual, Fernando Pimenta, que começou por vencer a prova de K1 1.000 metros, em 3.27,91 minutos, superando o australiano Thomas Green, segundo, em 3.29,37, e o belga Artuur Peeters, terceiro, em 3.29,81.

Depois, ganhou também os 500, em 1.39,18 minutos, à frente do australiano Jackson Collins, segundo, em 1.39,46, e do austríaco Timon Maurer, terceiro, em 1.39,74.

Na prova mista de K2 500, Fernando Pimenta e Teresa Portela gastaram 1.35,03 minutos a chegar ao ouro, superando uma dupla sueca (segunda, em 1.35,03) e uma australiana (terceira, em 1.36,83), que completaram o pódio.

Por seu lado, João Ribeiro e Messias Baptista ganharam a final A de K2 200 metros em 1.29,72 minutos, superando por escassa margem os alemães Félix Frank e Moritz florstedt, segundos em 1.29,81. O bronze foi para a Austrália (1.30,43).

Em K1 200 metros, Francisca Laia foi segunda, com o registo de 41,14 segundos, sendo apenas batida pela eslovena Anje Osterman, que gastou 41,03. A anfitriã Marta Walczykiewicz completou o pódio, ao ser terceira, com 41,38.

Na prova masculina, Kevin Santos foi terceiro, com 35,66 segundos, imediatamente à frente do compatriota Pedro Casinha (35,79). Venceu o sueco Peter Menning (35,25), seguido pelo lituano Arturas Seja (35,33).

Em K4 500, prova conquistada pela Ucrânia, em 1.19,39 minutos, o quarteto luso composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e Kevin Santos foi quinto, em 1.21,25.

Na final de K1 500, Teresa Portela foi sexta classificada, em 1.51,87 minutos, numa regata conquistada pela neo-zelandesa Lisa Carrington, que gastou 1.48,36.