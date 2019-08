Portugal 'apura' árbitros para Jogos Olímpicos e Paralímpicos

A canoagem portuguesa tem já garantida uma vaga na arbitragem para os Jogos Tóquio'2020 e outra para os Jogos Paralímpicos, através da designação de Hugo Gomes e Ana Vieira, respetivamente."A nomeação destes árbitros acompanha o desenvolvimento da modalidade a nível internacional e é o reconhecimento do mérito e qualidade da arbitragem da canoagem portuguesa", congratulou-se esta quinta-feira o presidente da federação, Vítor Félix, em declarações à Lusa àmargem dos Mundiais que decorrem em Szeged, na Hungria.Hugo Gomes, um dos 24 designados, estará no controlo dos barcos dos olímpicos, a mesma função que terá Ana Vieira no lote de 17 juízes convocados para os paralímpicos."É um motivo de orgulho para todos os árbitros portugueses. E a prova de que outros podem atingir o mesmo nível. São os meus segundos Jogos e estou feliz pelo facto deste ser mais um marco para a canoagem lusa a nível internacional", disse Hugo Gomes.Ana Vieira, que vai fazer a sua estreia a este nível, entende que "este é o melhor tónico possível para os mais jovens, que vêm que há algo mais além, que há espaço para uma estimulante carreira internacional"."Em termos individuais, obviamente que este é o sonho de qualquer árbitro. É o culminar de uma constante evolução na carreira, um percurso de muita aprendizagem e desenvolvimento de capacidades no sentido e proporcionar uma competição mais justa para todos os atletas", completou.Nos Mundiais de Szeged, Hungria, que decorrem até domingo,em busca de vaga olímpica, enquanto três sonham com um lugar paralímpico.