Portugal apura dois canoístas para meias-finais dos Mundiais

Dois canoístas portugueses apuraram-se esta sexta-feira para a semifinal da prova de K1 no Campeonato do Mundo de slalom, que decorre em La Seu d'Urgell (Espanha).Ivan Silva e Antoine Launay alcançaram assim um feito inédito para a seleção portuguesa, uma vez que é a primeira vez que numa competição de seniores dois barcos vão disputar uma semifinal de um Mundial e, em simultâneo, lutar por uma vaga nos Jogos Olímpicos, de acordo com a comunicação da assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Canoagem.Antoine Launay assegurou logo na primeira manga eliminatória o apuramento direto para a semifinal, resultante de um 11.º lugar, tendo Ivan Silva reforçado a presença lusa na segunda manga eliminatória, ao conquistar o terceiro melhor tempo (91,56 segundos) e garantindo, desta forma, um lugar entre os 10 apurados nesta fase da competição para a semifinal.Os eslovenos Niko Testen (91,11 segundos) e Martin Srabotnik (91,37 segundos) foram os únicos a terminar a segunda manga eliminatória à frente do português Ivan Silva, tendo garantido, também, um lugar entre os 40 semifinalistas, que competem, no domingo, às 08:53, na semifinal, que apura 10 canoístas para a final, a disputar também no domingo, às 11:40.Na primeira manga eliminatória, Ivan Silva foi 40.º classificado, com o tempo de 94,34 segundos e teve de entrar na segunda e decisiva manga. Na prova de K1, Portugal também esteve representado por Frederico Alvarenga. O jovem terminou a primeira manga eliminatória com o registo de 156,11 segundos e o 102.º lugar entre 116 competidores. Na segunda manga, Alvarenga realizou o tempo de 107,18 segundos, correspondente ao 48.º posto entre 86 canoístas.O Campeonato do Mundo de slalom 2019, a decorrer em La Seu d'Urgell, dita o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, sendo que, na prova de K1, são apurados os primeiros 18 países. Ivan Silva e Antoine Launay vão lutar, no domingo, por uma vaga entre os apurados para as Olimpíadas do Japão.