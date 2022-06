Portugal apura sete barcos para finais dos Europeus júnior e sub-23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal apurou esta quinta-feira sete embarcações para as finais dos Europeus de canoagem júnior e sub-23, que decorrem até domingo em Belgrado.

Em sub-23, destaque para Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha que levaram o seu K2 500 ao primeiro lugar da sua série, qualificando-se com distinção.

A júnior Beatriz Fernandes, em C1 500, obteve o segundo melhor desempenho luso na Sérvia, com a segunda posição, que também a leva à regata das medalhas.

As restantes tripulações qualificadas conseguiram ser bem-sucedidas com o terceiro posto nas suas eliminatórias, casos dos sub-23 Ruben Boas e Gustavo Gonçalves em K2 1000, César Soares em C1 1000 e do quarteto Ruben Boas, Iago Bebiano, Rafael Oliveira e Alexandre Santos em K4 500.

Em juniores, avançaram ainda Ana Brito e Clara Lopes em K2 500, dupla que se desdobrou para um K4 500 juntamente com Francisca Lopes e Beatriz João.

Na sexta-feira, Portugal vai ter um total de 23 tripulações a procurar igualmente um lugar entre os nove finalistas.