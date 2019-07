Portugal assegura três finais principais nos Europeus de Velocidade de juniores e sub-23 de canoagem

Portugal assegurou esta sexta-feira mais três qualificações para as finais principais dos Europeus de velocidade de juniores e sub-23 de canoagem, que estão a decorrer em Racice, na República Checa.Primeiro, foi o K2 dos sub-23 Ruben Boas e Igor Pinho a ser terceiro numa das meias-finais de 1.000 metros, o que lhe vale a passagem direta à final, agendada para sábado às 11h05.Depois, foi a vez de brilhar o K3 sub-23 de 500 metros, com Ruben Boas, Igor Pinho, João Pereira e Kevin Santos - na quinta-feira tinham sido segundos na eliminatória e quase carimbaram o acesso à final, que acabou por ser assegurado com o terceiro lugar esta sexta-feira numa semi-finalA final disputa-se domingo pelas 14h06.Também o K4 júnior de 500 metros avança para a prova pelas medalhas, que é domingo às 13h15. Esta sexta-feira, venceram a semifinal, com uma equipa composta por Iago Bebiano Bruno Macedo, Francisco Santos e Tiago Henriques.A jornada dos lusos contou ainda com várias passagens às meias-finais, em C1 e K1, com Inês Penetra, Iago Bebiano, César Soares, Maria Oliveira, Kevin Santos e Márcia Aldeias a terem de regressar à competição já no sábado.Entretanto, já estava qualificada para uma final 'A' desde quinta-feira o C2 feminino sub-23 de 500 metros, com Ana Rodrigues e Márcia Faria. Competem domingo às 13:05.