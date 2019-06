Portugal com quatro canoístas na I Taça do Mundo de slalom

Portugal inicia na sexta-feira a I Taça do Mundo de slalom em canoagem, com os K1 Antoine Launay, Ivan Silva, Luca Santos e o C1 José Carvalho a competirem em Londres.O Lee Valley White Water Centre, em Londres, vai ser o primeiro exame do quarteto luso para o campeonato do Mundo, no qual decorre o apuramento olímpico para Tóquio2020, e que está previsto para a pista de La Seu d'Urgell, em Espanha, de 24 a 29 de setembro.José Carvalho, nono classificado no Rio2016 e atual 172.º do 'ranking' internacional, é o primeiro a competir, integrando um quatro com 52 canoístas.Antoin Launay (35.º do 'ranking'), Ivan Silva (79.º) e Luca Santos (298.º) também competem na sexta-feira, tendo mais 57 adversários.No sábado disputam-se as semifinais de C1, em que os 30 mais fortes lutam por um lugar na final, reservada aos 10 melhores.Nos K1, as meias-finais são reservadas aos 40 melhores tempos e a regata das medalhas também para os 10 melhores registos.