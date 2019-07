Portugal com um sexto lugar e três finais nos Europeus de canoagem de juniores/sub-23

Portugal alcançou este sábado o sexto lugar em K2 1.000 metros, em sub-23, e assegurou a presença em três finais principais no escalão de juniores, nos Europeus de canoagem de velocidade, que decorrem em Racice, na República Checa.A dupla lusa de sub-23, composta por Ruben Boas e Igor Pinho, terminou a final de K2 1.000 metros no sexto posto, em 3.15,996 minutos, mais 7,568 segundos que os vencedores, os belgas Bram Sikkens e Artuur Peters.Em K1 200 metros, o júnior Iago Bebiano venceu a meia-final, com o tempo de 37,150 segundos, e confirmou o apuramento para a final principal, a disputar no domingo.Com um tempo de 43,796 segundos na categoria de C1 200 metros, o júnior César Soares concluiu a meia-final no terceiro posto e vai igualmente lutar por medalhas.A júnior Maria Oliveira, em K1 200 metros, também garantiu um lugar na final de domingo, ao apurar-se com um tempo de 42,425 segundos, na segunda posição.