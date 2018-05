Continuar a ler

"Tivemos barcos com bons indícios e outros aquém do expectável quanto ao que nós e eles próprios ambicionavam. É a primeira prova da época, ainda com pouco trabalho de equipa. É um longo caminho até ao grande objetivo, os mundiais de agosto em Montemor-o-Velho", disse à Lusa Ricardo Machado, vice-presidente e diretor técnico nacional.Fernando Pimenta estreou-se em K1 1.000 e 500, sendo que em nenhuma se disputavam lugares para a final: venceu a primeira, em 3.37,960, com quase quatro segundos de avanço para o norueguês Jon Amund Vold, e relaxou na segunda, concluído em quinto.João Ribeiro e Emanuel Silva evoluíram em K1 1.000, competição que decorreu toda hoje, concluindo em sétimo da final B, o correspondente ao 16.º final, um lugar atrás do que fizeram Bruno Afonso e Marco Apura em C2 1000, 15.º.Márcia Aldeias vai à semifinal de K1 500 no sábado, dia em que se estreia em K1 200.No sábado, destaque ainda para as estreias dos dois novos K4, com a integração do ex-júnior Messias Batista que substitui o veterano David Fernandes e se junta a João Ribeiro, Emanuel Silva e David Varela.Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Francisca Laia recebem a companhia da ex-júnior Francisca Carvalho.