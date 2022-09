Portugal consegue duas pratas no Mundial sub-23 e juniores de canoagem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de canoagem somou este sábado duas medalhas de prata no Mundial sub-23 e juniores de canoagem, a decorrer até domingo em Szeged, na Hungria, subindo para três o número de pódios alcançados na competição.

No K2 500 metros júnior, uma distância olímpica, Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha foram segundos classificados, atrás dos polacos Jakub Stepun e Bartosz Grabowski, que concluíram a distância com um tempo de 1.28,83 minutos, 32 centésimos mais rápidos do que os lusos.

Depois do bronze em C1 1.000 metros, Beatriz Fernandes conquistou hoje nova medalha, desta feita a prata de C2 500 metros mistos, com Martim Azevedo.

A dupla lusa só foi batida, por 17 centésimos, pelos ucranianos Yaroslav Verbliud e Iryna Fedoriv, novos campeões do mundo de juniores.

Os três pódios configuram já o melhor resultado nacional de sempre nestes campeonatos, depois de duas medalhas em 2009, 2013 e 2021, e ainda podem chegar mais resultados de destaque para Portugal em Szeged no último dia de provas, no domingo.

Além das medalhas, nota para a vitória de João Duarte na final B do K1 1.000 metros sub-23, escalão no qual vários atletas se apuraram para finais A no domingo.

Portugal apresenta-se nos mundiais sub-23 e júnior com um recorde de 21 canoístas, que garantiram o direito de participação após os bons resultados nos Europeus da Sérvia, com 16 tripulações nas regatas de pódio.