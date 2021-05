Portugal tenta garantir mais cinco vagas para Tóquio'2020

Cinco tripulações portuguesas vão tentar na quinta-feira o apuramento na canoagem para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, na derradeira prova de qualificação europeia, que está a decorrer em Szeged, Hungria.

"O balanço de hoje é muito positivo, até porque duas das qualificações para a final foram conseguidas com triunfo inequívoco nas suas eliminatórias. São resultados promissores para a difícil missão de quinta-feira", disse à Lusa o diretor técnico nacional, o vice-presidente da federação Ricardo Machado.

Joana Vasconcelos, em K1 500, e Kevin Santos, em K1 200, só vencendo seguiam diretos para a final, e impuseram-se com segurança nas suas eliminatórias, mesmo não estando nas melhores pistas.

Com somente duas vagas disponíveis, Joana Vasconcelos avança com o melhor tempo para a regata decisiva, enquanto Kevin Santos o faz com o terceiro.

Francisca Laia e Sara Sotero realizaram a sua primeira prova juntas, num K2 500 formado há menos de duas semanas e que terminou em segundo lugar na sua eliminatória, seguindo assim para regata decisiva, na qual só a dupla vencedora conquistará o direito a ir ao Japão.

Marco Apura e Bruno Afonso tiveram de ir à meia-final, na qual agarraram a derradeira vaga para a prova que atribui também duas vagas em C2 1000.

A única tripulação que não foi bem-sucedida foi o K2 1000 composto por Rúben Boas e João Pereira, obrigado a ir à meia-final, na qual os jovens esperanças olímpicas foram apenas quintos, a cerca de cinco segundos do objetivo.

As jovens Inês Penetra e Beatriz Lamas, em C2 500, entram diretas à final de quinta-feira.

"Espero que consigamos apurar pelo menos mais uma tripulação para juntar aos seis canoístas que já temos na pista para Tóquio'2020 e um no slalom. Nos momentos decisivos, que tudo corra como treinado e planeado, e que a sorte também não nos falhe", acrescentou Ricardo Machado.

Na quinta-feira também principiam as provas de qualificação da paracanoagem, com um trio em busca de se juntar a Norberto Mourão em VL2, nomeadamente Floriano Jesus e Alex Santos em KL1 e Hugo Costa em KL2.

Programa dos portugueses para quinta-feira (horas de Lisboa):

Finais:

10:07 K1 500 Joana Vasconcelos

17:39 K1 200 Kevin Santos

17:46 C2 1000 Marco Apura/Bruno Afonso

18:04 C2 500 Inês Penetra/Beatriz Lamas

18:12 K2 500 Francisca Laia/Sara Sotero

Paracanoagem:

Eliminatórias:

09h00 KL1 Alex Santos

09h05 KL1 Floriano Jesus

09h15 KL2 Hugo Costa

14h40 VL2 Norberto Mourão