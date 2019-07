Portugal termina Europeu de maratonas com uma prata e dois bronzes

Portugal concluiu este domingo os Europeus de maratonas, em canoagem, com o oitavo lugar masculino e o quinto feminino nas provas de K2 seniores, deixando Decize, em França, com uma medalha de prata e duas de bronze.Um dia depois de ter desistido da prova de K1, na qual tentava o sexto título europeu consecutivo, José Ramalho juntou-se a Ricardo Carvalho em K2, com quem foi oitavo.A dupla de vila-condenses terminou o seu desempenho a 2.47 minutos dos franceses Jeremy Candy e Quentin Urban, que ganharam com o tempo de 1:57.20 horas, enquanto os húngaros Krisztian Mathe e Adrian Boros ficaram com a prata, gastando mais 1,64 segundos, e os espanhóis José Julian e Miguel Fernández foram terceiroa, a 7,44.Joana Sousa e Rita Fernandes foram quintas a 4.08 minutos do ouro da Hungria, que cumpriu a prova em 1:54.30 horas e bateu duas tripulações espanholas, uma por 1.25 minutos e outra por 2.28.Portugal encerrou os Europeus com três medalhas, das quais duas em sub-23 - prata de Sérgio Maciel em C1 e bronze de Adriano Conceição em K1 -- e uma nos juniores -- bronze de Marco Oliveira em C1.Este desempenho valeu o oitavo lugar no 'medalheiro', marcado pelo esmagador domínio da Hungria, com nove de ouro, seis de prata e oito de bronze, seguida da França com somente três ouros e outras tantas pratas.