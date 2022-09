Presidente da República felicita êxitos mundiais de Beatriz Fernandes

A jovem canoísta Beatriz Fernandes, que no fim de semana arrebatou três medalhas no Mundial de juniores da Hungria, recebeu este domingo as "felicitações" do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa."O Presidente da República felicita a canoísta Beatriz Fernandes, que conquistou a medalha de ouro na categoria C1 200 metros no Mundial sub-23 e juniores de canoagem, em Szeged, na Hungria", escreveu o chefe de Estado na sua página oficial.

Marcelo Rebelo de Sousa não elogiou somente o título mundial na prova que integra o programa olímpico de Paris'2024, mas igualmente os demais êxitos da atleta de Ponte de Lima.

"Além deste título, a jovem Beatriz Fernandes, de apenas 18 anos, conquistou uma medalha de bronze na prova C1 1.000 metros e outra de prata na prova de C2 500 metros mistos, com Martim Azevedo", referiu.

O Presidente recordou que "mais uma vez, como Diogo Ribeiro (natação), a juventude portuguesa dá-nos provas que podemos confiar no futuro".

Com os seus êxitos, Beatriz Fernandes ajudou ao sucesso ímpar da canoagem portuguesa em mundiais sub-23 e júnior, com um recorde de quatro medalhas, depois de garantir dois pódios em 2009, 2013 e 2021.