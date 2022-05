Racice abre época internacional

A Taça do Mundo de Racice, na próxima semana, abre a época internacional da canoagem lusa, que vai competir com nove atletas em diversas embarcações.Após Tóquio’2020, e visando Paris’2024, a Federação (FPC) procura um maior leque de opções quanto atletas e embarcações, havendo algumas novidades na R. Checa.Por exemplo, em relação ao K4 de Tóquio, Kevin Santos rende David Varela, mas este poderá regressar em Poznan, na Polónia, na Taça do Mundo a seguir, sendo que Fernando Pimenta vai, além do K1 1000 e K1 5000, competir também no K2 1000, em dupla com João Duarte, que recentemente foi anunciado como reforço do Benfica, a mesma equipa do canoísta olímpico.