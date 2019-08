Seleção de kayak-pólo vai lutar pelo nono lugar nos Europeus de Coimbra

A seleção portuguesa de kayak-pólo vai lutar pelo nono lugar depois de ter ficado a um golo de poder discutir as oito primeiras posições nos Europeus de Coimbra.Depois do empate 2-2 com a Bélgica e a derrota 6-1 com a Alemanha, os 12-1 sobre a Finlândia foram êxito curto, uma vez que os germânicos venceram os belgas por apenas um golo, aquém do que os lusos precisavam, e passaram no segundo lugar.Portugal defronta agora a Áustria no sábado e a Suécia no domingo.Os sub-21 entraram na disputa dos oito primeiros -- empate 1-1 com a Irlanda e triunfos 6-2 frente à Rússia e 7-6 com a Suíça -, mas nesta fase perderam 10-1 com a Alemanha e 4-0 com a Itália, empatando 3-3 com a Polónia.Agora o quinto lugar é o melhor que podem conseguir e o próximo passo é sábado com a Holanda.A equipa feminina sub-21 perdeu 4-2 com a Polónia, 14-1 com a Espanha, 14-2 com a França e 18-1 com a Itália, resultados que a atiraram para a discussão do sétimo ao 10.º.Nesta fase, começaram com triunfo 7-6 frente à Holanda e derrota 2-7 com a Irlanda, fechando a prova sábado com a Polónia.