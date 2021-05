Seleção Nacional encalha no caminho para os Jogos

Portugal não foi ontem feliz no último torneio de apuramento para os Jogos Olímpicos, pois as cinco embarcações que estavam nas finais, em Szeged (Hungria), falharam a qualificação para Tóquio. Joana Vasconcelos (K1 500) e Kevin Santos (K1 200) eram os mais credenciados, mas ela foi 3ª e ele 5º nas respetivas categorias, que tinham duas vagas cada uma. Terão, no entanto, nova oportunidade de apuramento, se na próxima semana forem primeiros na 2ª Taça do Mundo de velocidade, em Barnau (Rússia).

Já a dupla Marco Apura e Bruno Afonso (C2 1000) precisava do 2º lugar, mas ficou em 3º. E a dupla feminina Inês Penetra e Beatriz Lamas (C2 500), também falhou o apuramento, ao acabar em 8º e penúltimo lugar da final. Em K2 500 só havia uma vaga, mas Francisca Laia e Sara Sotero não conseguiram, igualmente, melhor que o 8º lugar. “A sorte não esteve do nosso lado. Foi por muito pouco”, referiu o vice-presidente da FPC, Ricardo Machado, à Lusa.

Em Tóquio, Portugal tem já garantidas as participações de Fernando Pimenta (K1 1000) , Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela (K4 500) e Teresa Portela (K1 200) , e em slalom Antoine Laynay. Estes atletas estarão, a partir de hoje, em ação na Taça do Mundo de Szeged.