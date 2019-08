Seleções de 18 países disputam Europeu de kayak polo em Coimbra

Coimbra acolhe o Campeonato da Europa de kayak polo, que se realiza na margem esquerda do rio Mondego entre quinta-feira e domingo, reunindo 49 equipas seniores e de sub-21 de 18 países [masculinas e femininas]."Pela primeira vez o número de equipas sub-21 feminino é maior do que o número de equipas de mulheres seniores, notando-se uma grande adesão das mulheres a este desporto a nível das grandes potências da canoagem", salientou esta terça-feira João Botelho, da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), na apresentação do evento.O dirigente frisou ainda que Portugal vai ter uma representação de sub-21 feminina, que era uma categoria que a seleção não tinha e que a "Federação resolveu traçar um projeto de massificação e cativação de jovens, fruto da organização do Europeu".Durante quatro dias, em quatro campos, vão ser disputados 188 jogos, que, além de definirem o campeão europeu, abrem também as portas para a qualificação do campeonato do mundo, competição em que a seleção lusa aspira participar nas categorias de seniores e sub-21 masculino.Em Coimbra, vão competir 500 atletas, encontrando-se entre eles alguns dos melhores jogadores da Europa e do mundo, como são os casos do alemão Robert Pest, do italiano Luca Bellini e do espanhol Alejandro Gordo Herrero.No setor feminino, destaque para as alemãs Caroline Sinsel e Elena Gilles, a italiana Roberta Catania, a francesa Nais Zanfini e as britânicas Prudence Blyth e Virginia Coyles.Para o presidente da FPC, Vítor Félix, Coimbra foi a escolha óbvia para a realização do Campeonato da Europa de kayak polo, com um parceiro [Câmara de Coimbra] "à altura, habituada a acolher grandes eventos, e também o Clube Fluvial de Coimbra, parceiro fundamental, que nos últimos anos tem sido o clube a dominar o panorama nacional desta modalidade"."A canoagem tem hoje duas grandes marcas: por um lado os resultados desportivos dos nossos atletas e, por outro, a organização de grandes eventos desportivos", sublinhou.O presidente do Fluvial de Coimbra, Rui Garcia, salientou que, nos últimos anos, tem sido o "grande clube" da modalidade, fornecendo vários atletas para a seleção.O Campeonato Europeu de kayak polo é apoiado pelo município de Coimbra, que, segundo o vice-presidente Carlos Cidade, "acaba por ser a cereja no topo do bolo dos eventos desportivos que se têm realizado na cidade"."O ano de 2019 tem sido para Coimbra um ano de ouro relativamente a grandes organizações desportivas internacionais", sublinhou o autarca, recordando que o impulso foi dado com a organização dos Jogos Europeus Universitários em 2018 e, de facto, as estruturas desportivas internacionais acabam por acolher e procurar Coimbra pelo "conforto que têm quanto à capacidade de organização".