Sérgio Maciel 5.º em C1 'short race' do Europeu de canoagem de maratona

O português Sérgio Maciel foi esta quinta-feira quinto classificado na final de C1 'short race', o melhor resultado da comitiva portuguesa a participar nos Europeus de canoagem de maratona em Silkeborg, Dinamarca.

Na final de C1 'short race', Sérgio Maciel foi quinto, a mais de 52 segundos do vencedor, o polaco Mateusz Borgiel, e longe do pódio, com outro polaco, Mateusz Kaminski, no segundo posto e o espanhol Manuel Campos em terceiro.

As expectativas portuguesas no dia de hoje recaíam na final de 'short race' de K1, com José Ramalho, campeão europeu e mundial em 2021, a ficar aquém do esperado, no 11.º lugar.

Melhor conseguiu Alfredo Faria, que acabou no oitavo posto a corrida, ganha pelo dinamarquês Mads Pedersen, com 'confortáveis' 12 segundos de vantagem para o segundo, Iván Alonso, e 23 para o terceiro, Walter Bouzan, com dois espanhóis nos lugares mais baixos do pódio.

Nas eliminatórias, José Ramalho até venceu a 'heat' em que participou, mas não conseguiu replicar o resultado na final de uma distância em que entrava como campeão europeu e mundial no ano anterior.

Na final júnior de C1, Joel Miranda ficou muito perto das medalhas, no quarto posto, enquanto, em K1 feminino júnior, Beatriz Caldas foi nona.

O Europeu de canoagem de maratona prossegue sexta-feira em Silkeborg, na Dinamarca.