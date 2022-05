Sérgio Maciel vence na Taça do Mundo de Maratona em Praga

O canoísta Sérgio Maciel foi este sábado o melhor dos cinco representantes portugueses que competiram na etapa de Praga da Taça do Mundo de Maratona, ao vencer a corrida curta da prova de C1 na capital da República Checa.

Sérgio Maciel completou os 3,4 quilómetros da prova em 16.56 minutos, batendo de forma categórica o checo Jakub Brezina (17.06,4) e o húngaro Marton Horvath (17.14), que terminaram na segunda e terceira posições.

Na corrida curta de K1, com a mesma extensão, José Ramalho foi segundo posicionado, ao cumprir a distância em 14.19,9 minutos, a mais de cinco segundos do vencedor, o dinamarquês Mads Pedersen (14.14,4), com Alfredo Faria a terminar no 10.º lugar, com 15.03,1.

No setor feminino, Maria Gomes completou a prova de K1 em 16.50,8 minutos e terminou na quinta posição, com a húngara Vanda Kiszli a sagrar-se vencedora, enquanto Francisco dos Santos foi segundo classificado na mesma prova de juniores, com 15.27,4, apenas atrás do checo Filip Jahoda.

No domingo realizam-se as corridas longas das quatro provas: K1 juniores (22,6 quilómetros), seniores masculinos (29,8) e femininos (26,2) e C1 (26,2).