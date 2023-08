Teresa Portela "entusiasmada" e Kevin Santos com "bons indicadores" nos Mundiais de canoagem

Teresa Portela manifestou-se esta quarta-feira "entusiasmada" com a forma como venceu a sua eliminatória de K1 500 metros dos Campeonatos Mundiais na Alemanha, enquanto Kevin Santos assumiu os "bons indicadores" pelo triunfo em K1 200 em Duisburgo.

"Apesar de fazer K1 500 desde sempre e ser a prova que não me larga - é muito dura e é preciso estar mesmo em forma - já não tenho 20 anos. Poder ter feito a eliminatória e sentir que a controlei e ter ganho é uma motivação para a semifinal. Aí, posso calhar numa complicada e não chegar à final, porém prefiro terminar assim o dia do que com más sensações", disse Portela.

Mesmo não tendo em disputa qualquer lugar de acesso direto à final, Teresa impôs-se com classe, depois de ter participado no K4 500, com Francisca Laia, Joana Vasconcelos e Maria Reis, com quem foi quarta.

"Sabemos que é difícil, contudo queremos apurar. Mas há muita gente a tentar o mesmo e poucas vagas. Não fizemos a melhor prova, sabemos que podemos melhorar um bocadinho na parte final. Que o consigamos na sexta-feira", desejou a atleta, que procura a quinta presença olímpica.

Kevin Santos foi autorizado a participar em K1 200 metros, distância não olímpica, mas na qual foi campeão da Europa em 2022 - em 2023 foi Messias Baptista - mantendo assim a adrenalina na quinta-feira enquanto não tem a competição decisiva do K4 500 metros que procura a presença em Paris2024.

"Em K1 o objetivo era passar à semifinal com gestão da prova, sendo que nos 200 metros é sempre imprevisível. Felizmente consegui sair bem e fiz uma boa primeira parte, o que me permitiu gerir depois. Se fizer uma boa performance no K1 será um bom indicador para o K4", assumiu.

Recordou que "o objetivo e prioridade" é o K4 500, com João Ribeiro, Messias Baptista e Emanuel Silva, contudo também espera estar na final de K1 200, na qual a ambição "é sempre lutar pelo pódio".

Os Campeonatos Mundiais da Alemanha juntam cerca de 2 mil canoístas em representação de 95 países.