Tóquio'2020: Antoine Launay garante 'quota' no K1 de slalom

O canoísta Antoine Launay garantiu este domingo a vaga de K1 masculino para Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, depois de se apurar para a final nos Mundiais de slalom.





Na competição, que decorre em La Seu d'Urgell, em Espanha, Launay conseguiu a vaga olímpica com o apuramento para a final, em que acabou por ser sétimo, com o checo Jiri Prskavec a sagrar-se campeão mundial.A cerca de 10 meses dos Jogos Olímpicos, Portugal conta com 25 lugares conquistados, entre atletas qualificadas e quotas adquiridas, sete dos quais na canoagem, seis na velocidade e um no slalom.