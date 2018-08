Tudo pronto para o Mundial

Começa já amanhã o Campeonato do Mundo de Velocidade e Paracanoagem, prova que junta cerca de 1.700 atletas, de entre 70 países, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

No lançamento do evento, "o maior da modalidade a nível mundial", Vítor Félix, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, mostrou-se convicto no sucesso da organização e nos resultados dos atletas portugueses. "Queremos que a organização decorra com elevados padrões de excelência. A canoagem portuguesa tem, ano após ano, merecido a confiança por parte das entidades internacionais que tutelam a modalidade e hoje é uma imagem de marca. Se pudermos juntar um bom desempenho desportivo, então será a cereja no topo do bolo", defendeu, lembrando, depois, que as medalhas ganhas no passado deram maior visibilidade à modalidade. Sobre a possibilidade de medalhas... Félix foi perentório. "Claro que o título de Fernando Pimenta seria juntar o melhor dos dois mundos, a cereja no topo do bolo", destacou o líder, salientando a colocação de uma barreira de vento ao longo dos 1.000 metros da pista, protegendo-a do vento lateral.

"Acredito que a canoagem já conquistou o seu espaço, fruto do trabalho da federação, dos clubes, equipas técnicas e principalmente dos atletas, que eu considero ser a melhor geração de sempre da canoagem nacional", defendeu.

Sublinhe-se que em prova estarão 38 portugueses, comitiva que tentará manter em ‘casa’ o maior número de medalhas possível.



Pimenta e Laia atentos às medalhas



A concorrência é forte e, por isso, ninguém arrisca em fazer promessas de conquista de medalhas. Ainda assim, o otimismo da comitiva lusa é grande, espelhado nas palavras de Fernando Pimenta e de Francisca Laia. "Quero dar o meu melhor, obter um bom desempenho desportivo e bons resultados. Espero obter a passagem à final e depois já posso pensar de forma diferente", frisou Pimenta, atleta do Benfica, afirmando estar "de consciência tranquila e sem pressão" por disputar o título mundial em Portugal. Também Laia aponta à final. "Estar na decisão seria um grande passo. Para mim seria como ganhar uma medalha. Depois, na final, todas temos as mesmas possibilidades e tudo é possível", atirou a atleta do Sporting.