Unidos na limpeza do CAR

A limpeza e início da recuperação do Centro de Alto Rendimento (CAR) de canoagem, em Montemor-o-Velho, inundado pelas cheias no Mondego, começa hoje com uma iniciativa conjunta. Esta manhã (10h00), dirigentes, atletas, treinadores, funcionários, colaboradores, familiares e amigos juntam-se para iniciar o processo de restabelecimento da normalidade no CAR, submerso pelas águas que chegaram a atingir dois metros dentro do enorme hangar.

"A nossa casa, a casa da canoagem, o CAR de Montemor-o-Velho, vai voltar a ser o que era, para receber os nossos atletas e os nossos clubes. Apelo à participação de todos para que a normalidade seja reposta, sem colocar em causa a preparação dos atletas, em ano de Jogos Olímpicos", afirmou o presidente da federação Vítor Félix, que também contará com o auxílio da Federação de Triatlo.