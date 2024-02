Ana Mafalda Santos sétima na short track do Hero Abu Dhabi

A ciclista portuguesa Ana Mafalda Santos foi esta sexta-feira sétima classificada na 'short track' (XCC) do Hero Abu Dhabi, corrida UCI de BTT, e a primeira sub-23, com Roberto Ferreira em 10.º na prova masculina.

Ana Santos, do Guilhabreu, conseguiu concluir a prova em 18.50 minutos, a quatro segundos da vencedora, a australiana Rebecca Henderson, na primeira edição da corrida do calendário da União Ciclista Internacional, sendo a primeira sub-23 a cortar a meta.

Na prova masculina, Roberto Ferreira, também do Guilhabreu, foi 10.º, com 22.03 minutos, a 10 segundos do primeiro campeão, o suíço Thomas Litscher, cortando a meta ao mesmo tempo que o 'astro' eslovaco Peter Sagan, 11.º, à frente do tricampeão do mundo de estrada.

No domingo, os ciclistas correm a prova longa, XCO, que está inscrita no programa dos Jogos Olímpicos.