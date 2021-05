Tadej Pogacar regressa à competição na Volta à Eslovénia para preparar o Tour

O ciclista esloveno Tadej Pogacar vai participar na Volta à Eslovénia e nos campeonatos nacionais do seu país antes de defender o título da Volta a França, revelou esta quarta-feira a UAE Emirates.

A equipa do jovem esloveno, de 22 anos, oficializou esta quarta-feira o programa do seu líder, avançando que Pogacar vai estagiar em altitude, em Sestrière (Itália), perto da fronteira francesa, antes de regressar ao seu país para participar na Volta à Eslovénia, agendada entre 9 e 13 de junho.

"Estou encantado de regressar à Volta à Eslovénia: é uma prova que adoraria ganhar", declarou o ciclista, que tem como melhor resultado na sua corrida o quarto lugar (2018 e 2019).

Antes de rumar ao Tour, Pogacar, que não compete desde que ganhou a Liège-Bastogne-Liège (25 de abril), irá ainda alinhar nos campeonatos nacionais do seu país, marcados entre 17 e 20 de junho.

O esloveno inicia a defesa do cetro conquistado no ano passado em 26 de junho e espera ainda estar nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 para participar na prova de fundo, programada para 24 de julho, apenas seis dias depois do final do Tour, em Paris.