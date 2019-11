10.º lugar para Iuri Leitão e Rui Oliveira em Minsk

Iuri Leitão e Rui Oliveira terminaram este domingo em 10.º a prova de madison da Taça do Mundo de Minsk de ciclismo de pista, enquanto Maria Martins foi 11.ª em omnium.Com esta classificação em madison, Portugal aproximou-se de Bielorrússia, Hong Kong e Áustria no ranking de qualificação olímpica, enquanto o resultado de Maria Martins permitiu a ultrapassagem a China e República da Irlanda na corrida ao Tóquio2020, em omnium.Iuri Leitão e Rui Oliveira concluíram com 10 pontos uma corrida conquistada pelos dinamarqueses Lasse Norman Hansen e Michael Morkov, com 52. Seguiram-se os franceses Bryan Coquard e Benjamin Thomas, com 44, e os espanhóis Albert Torres e Sebastián Mora, com 41. Em omnium, Maria Martins foi oitava em scratch, sexta na corrida tempo e 23.ª e penúltima na eliminação, relegando a ciclista de Santarém para o nono lugar na corrida por pontos.Mesmo assim, Maria Martins somou 57 pontos num concurso vencido pela norte-americana Jennifer Valente, que se impôs à italiana Letizia Paternoster e à britânica Laura Kenny, segunda e terceira classificadas, respetivamente.Além de madison, Iuri Leitão disputou também hoje a prova de perseguição individual, tendo sido 19.º e penúltimo, com o tempo de 4.52,714 minutos, longe do tempo histórico do italiano Filippo Ganna, 4.04,252, que lhe valeu o novo recorde mundial na qualificação. Na final, o transalpino estabeleceu um novo máximo, em 4.02,647.A Taça do Mundo de ciclismo de pista prossegue no próximo fim de semana, em Glasgow, na Escócia, onde Portugal vai estar, novamente, representado por Iuri Leitão, Maria Martins e Rui Oliveira.