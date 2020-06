Equipa de ciclismo Mitchelton-Scott passa a designar-se Manuela Fundacion

A equipa australiana de ciclismo Mitchelton-Scott vai passar a designar-se Manuela Fundacion, anunciou esta sexta-feira a formação do World Tour, na qual alinha o britânico Simon Yates, vencedor da Volta a Espanha em 2018.

A pandemia de covid-19 levou à suspensão das provas velocipédicas e deixou a Mitchelton-Scott em dificuldades financeiras, que os responsáveis da equipa esperam ultrapassar com a ligação à organização espanhola sem fins lucrativos, com sede em Granada, e, dessa forma, manter o lugar no pelotão em 2021.

"Após um período problemático e incerto, especialmente nos últimos meses, estamos encantados por conta com o apoio de Francisco Huertas e da fundação Manuela para garantir o futuro da equipa em 2021", afirmou o dono da formação australiana, Gerry Ryan.

