João Almeida foi terceiro na Volta a Burgos ganha pelo belga Remco Evenepoel

O ciclista português João Almeida (Deceuninck - Quick Step) terminou este sábado na terceira posição a Volta Burgos, ganha pelo seu colega de equipa Remco Evenepoel, que em fevereiro triunfou na Volta ao Algarve.

O belga Evenepoel, que esta temporada também venceu a Volta a San Juan, na Argentina, conclui as cinco etapas da prova com o tempo total de 19:14.42 horas, com 1.20 minutos de vantagem sobre João Almeida, e 30 segundo sobre o espanhol Mikel Landa (Bahrain-McLaren), que foi segundo da geral.

A etapa de hoje, que ligou Covarrubias a Lagunas de Neila, numa distância de 158 quilómetros, foi ganha pelo colombiano Iván Ramiro Sosa (Team INEOS), que cronometrou 3:47.56 horas.

Mikel Landa foi segundo, a nove segundos do vencedor, Evenepoel foi terceiro, a 11 segundos, e João Almeida, quarto, com mais 38 segundo do que o colombiano, vencedor da Volta a Burgos em 2018 e 2019.