Fernando Gaviria vence segunda etapa do Tour du Limousin em dia de aniversário

O ciclista colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) venceu esta quarta-feira a segunda etapa do Tour du Limousin - Nova Aquitânia, ao fazer vingar a fuga no dia em que celebra o 26.º aniversário.

Habitualmente envolvido nas chegadas ao 'sprint', Gaviria surpreendeu e atacou o pelotão a 10 quilómetros do fim, acabando por chegar a Saint-Estéph, após 173,9 quilómetros desde Rouffiac, ao cabo de 4:13.18 horas, batendo sobre a meta o suíço Joel Suter (Bingoal-Wallonie Bruxelles), que foi segundo e é o novo líder da geral individual.

O francês Kevin Ledanois (Arkéa Samsic) foi terceiro, a dois segundos, com o pelotão a chegar a oito segundos do vencedor.

Rui Costa (UAE Emirates) chegou no grupo principal, no 33.º lugar, e caiu para fora do 'top 10' da geral, ocupando agora o 11.º posto, a 16 segundos de Suter, que também lidera a classificação da juventude, enquanto Rui Oliveira (UAE Emirates) foi 114.º na etapa e segue em 103.º na geral.

Na quinta-feira, a terceira etapa liga Ussac a Chamberet ao cabo de 177,9 quilómetros, num dia com quatro contagens de montanha, uma de primeira e três de segunda categoria.