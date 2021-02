INEOS contrata antigo ciclista Steve Cummings como treinador e diretor

O britânico Steve Cummings, que foi ciclista de várias equipas internacionais, entre elas a Sky, assinou como treinador e diretor pela equipa que já tinha representado, agora denominada INEOS, anunciou esta segunda-feira a formação britânica.

O antigo campeão britânico de estrada e contrarrelógio deixou de correr no final de 2019 e estudou gestão desportiva, passando agora a acumular funções na direção, encabeçada por Dave Brailsford, e como técnico.

Cummings, agora com 39 anos, teve uma carreira como ciclista com vários pontos altos, desde duas etapas ganhas na Volta a França a várias medalhas em campeonatos do mundo de pista, tendo corrido por formações como a BMC ou a Qhubeka.

"Grande parte dos estudos que realizei centram-se na liderança e, onde quer que vá, Dave Brailsford é um exemplo. É um modelo a seguir para mim. Sempre me interessou este lado do desporto e juntar-me à equipa, a caminho de uma nova dimensão, é muito emocionante", declarou, citado em comunicado, o também antigo vencedor no alto do Malhão, na Volta ao Algarve de 2011.