Telmo Pinão quarto na prova de fundo da Taça do Mundo de paraciclismo

O português Telmo Pinão ficou este domingo à porta das medalhas na prova do fundo C2 da Taça do Mundo de paraciclismo, em Ostende, com um quarto lugar ao fim de 70 quilómetros.

O atleta luso acabou a um segundo do vencedor, o francês Alexandre Leaute, e do segundo, o belga Ewoud Vromant, com o mesmo tempo do terceiro classificado, o britânico Matthew Robertson, no que foi, ainda assim, o melhor resultado português na prova que hoje terminou em Ostende.

Em C1, Bernardo Vieira acabou por não concluir a prova, enquanto Hélder Maximino foi 18.º em C5.