Rui Oliveira caiu para o 78.º posto na Semana Ciclística Italiana

O português Rui Oliveira (UAE Emirates) caiu esta quinta-feira para a 78.ª posição da Semana Ciclística Italiana, após ter sido 119.º na segunda etapa, ganha pelo alemão Pascal Ackerman (Bora-hansgrohe).

O italiano Diego Ulissi (UAE Emirates), vencedor da primeira tirada, permanece na liderança da corrida, de cinco etapas, com quatro segundos de vantagem sobre o seu compatriota Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) e seis sobre o belga Sep Vanmarcke (Israel-StartUp), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Na etapa desta quinta-feira, Ackerman foi o primeiro a cruzar a meta, após os 185,5 quilómetros entre Sassari e Oristano, com as mesmas 04:26.40 horas do húngaro Peák Barnabás (BikeExchange) e de Vanmarcke, e menos 13.34 minutos do que Rui Oliveira, que ficou a 14.55 do líder da classificação geral.

O pelotão da corrida italiana vai disputar a terceira etapa, na sexta-feira, nos 176,5 quilómetros entre Oristano e Cagliari, passando por duas contagens de montanha, uma de terceira e outra de segunda categoria.