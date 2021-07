Diego Ulissi confirma triunfo na Semana Ciclística Italiana

O ciclista italiano Diego Ulissi confirmou este domingo o triunfo na Semana Ciclística Italiana, num dia perfeito para a UAE Emirates, que também venceu a Volta a França com Tadej Pogacar.

Líder desde a primeira etapa, o italiano de 32 anos limitou-se este domingo a chegar integrado no pelotão, comandado por Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), com o alemão a cumprir os 170,2 quilómetros com partida e chegada a Cagliari em 04:11.01 horas.

Para conquistar o 35.º triunfo da carreira, Ackermann bateu ao sprint o colombiano Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli) e o belga Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), respetivamente segundo e terceiro.

Ulissi, vencedor de oito etapas na Volta a Itália, confirmou a vitória na geral, que já tinha ficado definida no sábado quando bisou em etapas na Semana Ciclística Italiana, embora Vanmarcke tenha reduzido a diferença para oito segundos.

Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe) foi terceiro, a 16 segundos, numa classificação em que o único português, Rui Oliveira (UAE Emirates), foi 79.º classificado, a mais de 34 minutos, depois de este domingo ter cedido 06.01.