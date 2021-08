Nelson Oliveira 49.º no terceiro dia da Volta a Burgos

Nelson Oliveira (Movistar) ficou esta quinta-feira na 49.ª posição no terceiro dia da Volta a Burgos, Espanha, numa etapa ganha pelo francês Romain Bardet (DSM), e subiu ao 41.º posto da classificação geral.

No percurso de 173 quilómetros, que ligou Busto de Bureba e Espinosa de los Monteros, o ciclista da Movistar obteve a melhor posição na prova até ao momento, após ser 65.º e 97.º colocado nas duas primeiras etapas, respetivamente.

Apesar de ter registado uma subida de 22 lugares na tabela, Oliveira está a 6.22 minutos do líder, Romain Bardet, que triunfou hoje em 4:14.14 horas, seguido do transalpino Domenico Pozzovivo (Qhubeka ASSOS), terceiro da geral, e do espanhol Mikel Landa (Bahrain-Victorious), segundo.