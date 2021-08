Nuno Reis assegura lugar na final junior de downhill dos mundiais de BTT

O português Nuno Reis apurou-se esta sexta-feira para a final de downhill dos campeonatos do mundo de BTT, que decorrem em Trentino, Itália, ao ser 13.º no qualifying.

O corredor português cumpriu a sua prova com um total de 3.49,662 minutos, mais 9,455 segundos do que o irlandês Oisin O'Callaghan, autor do melhor tempo, com 3.40,207 minutos.

"Este era um resultado que poderia sempre acontecer. Ele não deu o máximo, para também não correr riscos desnecessários. Fez uma descida controlada, para também tentar perceber se as linhas que tínhamos estudado estavam adequadas. Agora, é ajustar os últimos pormenores e esperar pela prova de domingo, onde penso que terá tendência para melhorar o resultado de hoje", disse Pedro Vigário, selecionador nacional de BTT, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Ciclismo.

A final de downhill dos mundiais está agendada para as 8:25 (hora portuguesa) do próximo domingo.

No sábado, Portugal estará representado pelas atletas sub-23 Ana Santos e Raquel Queirós que vão disputar a prova de cross-country olímpico (XCO), com início previsto para as 8h (hora portuguesa).