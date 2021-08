António Morgado domina de início ao fim e vence Volta a Portugal de juniores

António Morgado (Bairrada) foi este domingo segundo classificado na quarta e última etapa da Volta a Portugal de juniores, que dominou do início ao fim e conquistou na chegada à Guarda.

Além da vitória na geral, Morgado venceu todas as classificações em disputa, da montanha aos pontos, e bateu o colega de equipa Gonçalo Tavares, segundo após vencer a chegada à Guarda, numa etapa que partiu de Celorico da Beira e percorreu 110,9 quilómetros.

O pódio final fica completo com Lucas Lopes (Póvoa de Varzim/CDC Navais), no terceiro posto, com Morgado, o grande favorito, a limpar tudo: montanha, pontos e melhor júnior de primeiro ano, além de vencer com a Bairrada a tabela por equipas.

"Vencer a Volta a Portugal de juniores era um objetivo já desde o início da época e estou muito feliz. A ideia não era vencer todas as camisolas, mas é muito bom tê-lo conseguido", explicou, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).