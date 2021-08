João Almeida lidera seleção portuguesa nos Europeus de ciclismo de estrada

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) é o principal nome na convocatória portuguesa para os campeonatos da Europa de ciclismo de estrada, anunciada esta terça-feira, com um total de 20 ciclistas de elite, sub-23 e juniores.

Na elite masculina, a escolha do selecionador José Poeira recaiu em João Almeida e em Nelson Oliveira (Movistar), que já tinham sido os escolhidos para a prova de fundo e contrarrelógio dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, mas também Rúben Guerreiro (Education First-Nippo), Rui Costa e Rui Oliveira (UAE Emirates) e também Rafael Reis (Efapel), único membro do pelotão nacional.

O ciclista da Deceuninck-QuickStep, que em 2022 vai correr pela UAE Emirates, é o principal destaque de uma formação com quase todos os nomes no WorldTour, depois de um ano em que ganhou a Volta à Polónia e foi sexto na Volta a Itália, entre outros resultados de monta.

Os seis ciclistas vão competir em Trento, Itália, na prova de fundo, no dia 12, último dos Europeus, com 179,2 quilómetros de distância, com Almeida e Reis a disputarem o 'crono' individual, de 22,4 quilómetros, no dia 9.

Citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), o selecionador destaca as várias subidas da prova de fundo antes da entrada no circuito urbano, que terá ainda um topo por onde o pelotão passará várias vezes, como criando oportunidades para afastar os sprinters.

"Desse modo, aumentaremos a probabilidade de obtenção de um bom resultado", acrescentou.

Na corrida masculina sub-23 estarão Fábio Fernandes (Efapel), Miguel Salgueiro (LA Alumínios), Pedro Andrade (Hagens Berman Axeon) e Pedro Miguel Lopes (Kelly-Simoldes-UDO), com Fernandes no 'crono' da categoria.

A olímpica Maria Martins (Drops) estará na prova feminina de sub-23, no dia 10, com a selecionadora, Ana Rita Vigário, a apontar a participação como uma forma de consolidar "o desenvolvimento da corredora", citada pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

O escalão júnior é o que tem mais ciclistas lusos, com seis masculinos, António Morgado, Gonçalo Tavares e Rúben Rodrigues (Bairrada), Sérgio Saleiro (CC Barcelos/AFF/Flynx/HM Motor), Tiago Clemente (GD Lousa) e Tiago Nunes (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel).

A este sexteto juntam-se Beatriz Pereira (Bairrada), Mariana Líbano (Velo Performance/JS Campinense) e Sofia Gomes (Vessam/Blok-Vilanovense), na prova feminina.

O Europeu arranca, em Trento, com dois dias de contrarrelógios, em 8 e 9 de setembro, seguindo-se as provas de fundo dos escalões jovens, nos dias 10 e 11, encerrando com a corrida masculina de fundo elite, no dia 12.