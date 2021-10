Cavendish vence ao sprint Sparkassen Münsterland na Alemanha

O ciclista britânico Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) venceu este domingo ao sprint a Sparkassen Münsterland, conquistando na Alemanha a sua 156.ª vitória.

Cavendish, recordista de vitórias em etapas da Volta a França, com as mesmas 34 do belga Eddy Merckx, concluiu os 188,5 quilómetros entre Enschede e Munster em 04:11.53 horas, menos um segundo do que o francês Alexis Renard (Israel Start-up Nation) e menos dois do que o dinamarquês Morten Hulgaard (Uno-X).

Aos 39 anos, o alemão André Greipel (Israel Start-up Nation) despediu-se do ciclismo com o 10.º lugar, a 01.33 minutos de Cavendish, encerrando a carreira com um total de 158 triunfos.