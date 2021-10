Primeira edição do Tour feminino arranca da Torre Eiffel

A primeira edição da Volta a França feminina vai ter uma simbólica partida na Torre Eiffel, em Paris, numa primeira etapa a ser corrida em circuito, dos Campos Elísios, onde costuma terminar a prova masculina.

Apresentado hoje em Paris, o primeiro Tour feminino, que se vai disputar de 24 a 31 de julho de 2022, terá 1.029 quilómetros e terminará na Super Planche de Las Belles Filles, uma duríssima subida, onde o eslovaco Tadej Pogacar assegurou o triunfo na Volta a França masculina de 2020.

A primeira etapa, em Paris, terá 82 quilómetros, com o Tour a seguir sempre a Norte de França, com a segunda etapa a ligar Meaux e Provins (135 quilómetros), antes de uma tirada com as primeiras dificuldades, entre Reims e Épernay (133).

As vinhas e os troços de terra batida vão marcar a quarta etapa, entre Troyes e Bar-Sue-Aube (126 quilómetros), com a quinta tirada a ser a mais longa desta primeira edição, com 175 quilómetros, entre Bar-de-Duc e Saint-Dié-Des-Voges, de onde sai a etapa seguinte para Rosheim (128).

A penúltima tirada, de 127 quilómetros, entre Sélestat e Le Markstein, terá várias contagens de montanha, mas as decisões deverão ficar reservadas para os derradeiros 123 quilómetros, entre Lure e La Super Planche des Belles Files.