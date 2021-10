Portugal com quatro ciclistas nos Mundiais de pista

Maria Martins, Iúri Leitão, João Matias e Rui Oliveira vão ser os representantes de Portugal nos Mundiais de pista, anunciou a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

O selecionador nacional, Gabriel Mendes, chamou este quarteto para os Mundiais de Roubaix, em França, de 20 a 24 de outubro, com os quatro ciclistas a estarem já concentrados no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia.

Ao contrário do que acontece nos Europeus, em que as seleções podem competir nas provas que desejam, nos Mundiais apenas podem disputar as provas em que têm entrada garantida por 'ranking'.

No setor masculino, Portugal vai disputar as provas olímpicas de omnium e de madison, além de eliminação, perseguição individual e scratch, sendo que o selecionador vai anunciar os elementos para cada uma das especialidades na próxima semana.

A olímpica Maria Martins vai disputar as provas de omnium, eliminação, scratch e corrida por pontos.

Nos Europeus, disputados em Grenchen, na Suíça, este mês, Rui Oliveira sagrou-se campeão de scratch e ainda conquistou o bronze em madison, ao lado de Iuri Leitão, que arrecadou também a prata na corrida por pontos, enquanto João Matias foi segundo na eliminação.