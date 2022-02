Jasper Philipsen vence quinta etapa da Volta aos Emirados ao sprint

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) venceu esta quinta-feira a quinta etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos em bicicleta, o seu segundo triunfo ao 'sprint' nesta edição.



O velocista de 23 anos, que já tinha erguido os braços na primeira etapa e sido segundo na segunda, cumpriu os 182 quilómetros entre Ras al Khaimah e Al Marjan em 4:17.05 horas.

O belga bateu o holandês Olav Kooij (Jumbo-Visma), segundo, e o experiente irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe), terceiro e ainda em busca de uma primeira vitória com a nova equipa.

O dia não provocou alterações nos primeiros postos da geral, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a conservar a liderança, agora com quatro segundos sobre o italiano Filippo Ganna (INEOS), segundo, após ter bonificado num 'sprint' intermédio.

O russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), que também 'poupou' um segundo dessa forma, é terceiro, a 14 segundos. João Almeida (UAE Emirates) é sexto, a 30, e Rúben Guerreiro (EF Education -- Easy Post) é nono, a 42.

Na sexta-feira, a sexta e penúltima etapa começa e acaba no local da Expo2020 do Dubai, com 180 quilómetros planos que devem configurar nova chegada ao 'sprint'.

