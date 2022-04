Ruben Guerreiro sétimo na quarta etapa da Volta ao País Basco

O português Ruben Guerreiro (EF Education-Easy Post) foi esta quinta-feira sétimo classificado na quarta etapa da Volta ao País Basco, ganha pelo colombiano Daniel Martínez (INEOS), enquanto o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) segue líder da geral.

O colombiano impôs-se num 'sprint' renhido, após Victor Lafay (Cofidis), o último resistente da fuga do dia, na qual estava o ciclista português, ter sido alcançado já dentro do último quilómetro, com Guerreiro a conseguir ainda tentar discutir a vitória na etapa, acabando com o mesmo tempo do vencedor.

Martínez, que acabou a Volta ao Algarve deste ano no terceiro lugar, cumpriu os 185,6 quilómetros entre Vitoria-Gasteiz e Zamudio em 4:15.23 horas, à frente do bicampeão do mundo, o francês Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), outra vez segundo, e do italiano Diego Ulissi (UAE Emirates), terceiro.

Nas contas da geral, Roglic viu Martínez subir a terceiro, agora a 11 segundos da 'sua' camisola amarela, com o belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) no meio, em segundo, a cinco do líder.

Nelson Oliveira (Movistar) foi hoje 57.º classificado, a 3.28 minutos do vencedor, e caiu para o 30.º posto da geral, a 6.18 do primeiro lugar, enquanto Ruben Guerreiro, responsável por formar a fuga com uma arrancada a cerca de 40 quilómetros da meta, 'saltou' para 42.º.

André Carvalho (Cofidis) também subiu, para 128.º, após hoje cortar a meta em 118.º.

Na sexta-feira, a quinta etapa liga Zamudio a Mallabia em 163,8 quilómetros, com cinco contagens de montanha, três de terceira e duas de segunda categoria, e uma 'rampa' final até à meta não categorizada.