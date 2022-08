Gonçalo Bandeira apurado para final de downhill no Mundial de BTT

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Gonçalo Bandeira apurou-se esta quinta-feira para a final da categoria de elite de downhill do Mundial de BTT, a decorrer em Les Gets, em França, com o 27.º registo na qualificação.



Bandeira levou pouco mais de nove segundos a mais em relação ao mais rápido do apuramento, o francês Benoit Coulanges, enquanto Vasco Vasconcelos, com 37,712 segundos de distância, o 97.º melhor tempo, de fora da final, marcada para sábado.

No escalão de juniores, Henrique Ferreira foi 54.º, enquanto Matias Camacho foi 57.º, e seguiram ambos para a corrida decisiva, também no sábado.

Na corrida de juniores de cross country olímpico (XCO), Artur Mendonça foi o mais bem posicionado, no 45.º lugar, acabando a 7.29 minutos de distância do novo campeão do mundo da categoria, o alemão Paul Schehl.

O outro português em prova, Guilherme Barros, acabou no 92.º posto, longe da frente da corrida, com o selecionador nacional, Pedro Vigário, a elogiar o arranque "forte, talvez demasiado forte" de Mendonça, que depois "foi decaindo de rendimento" e ainda sofreu uma queda.

Na prova feminina, Portugal alinhou com Íris Chagas, que terminou no 41.º posto a corrida, a 11.55 minutos da suíça Monique Halter, vencedora da prova. Uma prestação "dentro dos objetivos", notou o técnico, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Sexta-feira não haverá portugueses em prova, com as finais de downhill, no sábado, a marcarem o regresso à ação da seleção.