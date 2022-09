António Morgado assume liderança do Giro della Lunigiana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português António Morgado assumiu esta sexta-feira a liderança da geral do Giro della Lunigiana, corrida para seleções jovens em Itália, após ser segundo na etapa complementar da jornada dupla do dia.

Depois de um 38.º posto no primeiro setor, uma tirada curta entre Portovenere e Sarzana, de 46,8 quilómetros, discutida ao sprint e ganha pelo italiano Mirco Bozzola, o chefe de fila português assumiu logo aí a liderança da geral.

Na segunda parte, uma ligação de 56,9 quilómetros entre Massa e San Carlo Terme, com uma contagem de montanha de primeira categoria, Morgado integrou um septeto que se colocou na frente.

Venceu o pórtico da montanha, e agora lidera esta tabela, assim como a dos pontos, e na chegada à meta só não bateu o francês Paul Magnier, que atacou nos últimos 500 metros e venceu, com Morgado em segundo e o italiano Simone Gualdi em terceiro.

Contas feitas, o português lidera com dois segundos de vantagem para Gualdi, segundo, e para o eslovaco Tomas Sivok, com Portugal em segundo na tabela por equipas.

Gonçalo Tavares segue em 12.º da geral, com Daniel Lima em 22.º, Tiago Nunes em 23.º, José Bicho em 35.º e João Martins em 111.º.

No sábado, a quarta etapa da prova liga Pontremoli a Fivizzano em 97,9 quilómetros, com nova contagem de montanha de primeira categoria no traçado.