Juniores portugueses apontam à prova de fundo

Os cinco juniores portugueses que estão na Austrália apontam a um bom resultado na prova de fundo do Mundial de Wollongong, que vai disputar-se na madrugada de quinta para sexta-feira, depois de no contrarrelógio individual, os dois representantes nacionais terem terminado entre os 20 melhores, entre 52 participantes.

Gonçalo Tavares foi o 19º mais rápido, logo seguido do compatriota António Morgado, em prova ganha pelo favorito, o britânico Joshua Tarling.

"Sabemos que o contrarrelógio não é ainda o forte do António e do Gonçalo, que terão de trabalhar esta especialidade. Em percursos mais duros conseguem defender-se melhor. Mas em percursos como estes, em que a cadência é um fator preponderante, acabam por ceder mais tempo para os primeiros", explicou o selecionador nacional à assessorida da FPC. "O nosso resultado acaba por enquadrar-se dentro do que é normal", rematou José Poeira.

Além de Gonçalo Tavares e António Morgado, completam a equipa portuguesa na prova de fundo José Bicho, Daniel Lima e Tiago Nunes.