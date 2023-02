Dylan Groenewegen vence quinta etapa da Volta aos Emirados ao sprint

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) venceu esta sexta-feira ao sprint a quinta etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos, cuja liderança da geral segue com o belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep).

Groenewegen, de 29 anos, conseguiu a segunda vitória do ano ao cumprir os 170 quilómetros entre a ilha de Al Marjan e Umm al Quwain em 3:57.07 horas, batendo sobre a meta o colombiano Fernando Gaviria (Movistar), segundo, e o irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe), terceiro.

Após a chegada ao sprint, as primeiras posições da geral seguem inalteradas e Evenepoel, campeão do mundo de fundo e que hoje bonificou, é líder com nove segundos de vantagem em relação ao australiano Luke Plapp (INEOS), segundo, e 13 segundos para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), terceiro.

No sábado, a sexta e penúltima etapa é totalmente plana, ao longo de 166 quilómetros, e decorre em torno de pontos turísticos em Abu Dhabi.